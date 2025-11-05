Randonnée commentée Village de pêcheurs, pavillon de chasse et observatoire du milieu naturel Embouchure Cadière Bolmon Village des pêcheurs Marignane

Randonnée commentée Village de pêcheurs, pavillon de chasse et observatoire du milieu naturel Embouchure Cadière Bolmon Village des pêcheurs Marignane mercredi 5 novembre 2025.

Randonnée commentée Village de pêcheurs, pavillon de chasse et observatoire du milieu naturel

Mercredi 5 novembre 2025, le 1er mercredi du mois.

A 13h45 rendez-vous au début du chemin « dei Cassaïre », près de la cabane camarguaise des chasseurs. Embouchure Cadière Bolmon Village des pêcheurs Chemin dei Cassaïre Marignane Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-11-05

fin : 2025-11-05

Date(s) :

2025-11-05

L’Office de Tourisme propose une randonnée commentée « Village de pêcheurs, pavillon de chasse et observatoire du milieu naturel ».

Elle sera animée par Jean-François Lion, guide nature municipal de la Ville de Marignane, spécialiste environnement.

Parcours par l’embouchure de la Cadière (Fleuve côtier) dans l’étang du Bolmon (lagune saumâtre), le village ancestral des pêcheurs, à la Pointe du Ruisseau puis le canal du Rove.

Quelques analyses d’eau permettront de comprendre le fonctionnement écologique de ce milieu aquatique.

Un bel arrêt à la cabane camarguaise (le pavillon de chasse géré par le Groupement Cynégétique Marignanais) pour observer la richesse faunistique de l’étang.

L’étang de Bolmon est avant tout un site d’hivernage et de repos d’oiseaux en cours de migration. 40 espèces y nichent chaque année et 250 espèces s’y reposent. On rencontre l’ensemble des canards présents en France et de plus en plus d’oies, en particulier l’oie cendrée.

Malgré l’absence d’herbier, les migrateurs sont très présents. De nombreuses espèces nichent, tels les canards siffleurs, chipeaux, souchets, nettes rousses et colverts.

N’hésitez pas à prendre vos jumelles.



Durée 2h30/3h -Distance 6 km

Dénivelé aucun

Marche aisée .

Embouchure Cadière Bolmon Village des pêcheurs Chemin dei Cassaïre Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 31 12 97 officedetourisme@ville-marignane.fr

English :

The Tourist Office proposes a guided walk « Fishing village, hunting lodge and natural environment observatory ».

It will be led by Jean-François Lion, municipal nature guide of the City of Marignane, environment specialist.

German :

Das Fremdenverkehrsamt bietet eine kommentierte Wanderung « Fischerdorf, Jagdpavillon und Observatorium der natürlichen Umwelt » an.

Sie wird von Jean-François Lion geleitet, einem städtischen Naturführer der Stadt Marignane und Umweltspezialisten.

Italiano :

L’Ufficio del Turismo offre una visita guidata al « Villaggio di pescatori, casa di caccia e osservatorio dell’ambiente naturale ».

Sarà guidata da Jean-François Lion, guida naturalistica comunale della città di Marignane e specialista dell’ambiente.

Espanol :

La Oficina de Turismo ofrece una visita guiada al « Pueblo de pescadores, pabellón de caza y observatorio del entorno natural ».

Estará dirigida por Jean-François Lion, guía municipal de naturaleza de la ciudad de Marignane y especialista en medio ambiente.

L’événement Randonnée commentée Village de pêcheurs, pavillon de chasse et observatoire du milieu naturel Marignane a été mis à jour le 2025-07-22 par Office de Tourisme de Marignane