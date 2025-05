Randonnée, concert et repas – Mairie La Forêt-de-Tessé, 18 mai 2025 09:00, La Forêt-de-Tessé.

Charente

Randonnée, concert et repas Mairie Le bourg La Forêt-de-Tessé Charente

Début : 2025-05-18 09:00:00

fin : 2025-05-18

2025-05-18

9h Randonnée environ 10km

12h30 repas

16h concert à la salle des fêtes « Keaton Keaton Music. 2 guitares, 2 voix en harmonie, à la sauce pop/folk/bluegrass

.

Mairie Le bourg

La Forêt-de-Tessé 16240 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 89 14 47

English :

9am: 10km walk

12:30 pm: lunch

4pm: concert at the village hall « Keaton Keaton Music. 2 guitars, 2 voices in harmony, with a pop/folk/bluegrass sauce

German :

9 Uhr: Wanderung ca. 10km

12.30 Uhr: Mittagessen

16 Uhr: Konzert im Festsaal « Keaton Keaton Music. 2 Gitarren, 2 Stimmen in Harmonie, mit Pop/Folk/Bluegrass-Soße

Italiano :

9.00: passeggiata di 10 km

12.30: pranzo

ore 16.00: concerto nella sala del villaggio « Keaton Keaton Music ». 2 chitarre, 2 voci in armonia, in salsa pop/folk/bluegrass

Espanol :

9h: 10 km a pie

12h30: comida

16h: concierto en la sala del pueblo « Keaton Keaton Music. 2 guitarras, 2 voces en armonía, con salsa pop/folk/bluegrass

