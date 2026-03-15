Randonnée

Condé Indre

Tarif : 1 – 1 – EUR

1

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-03-15 07:30:00

fin : 2026-03-15

Date(s) :

2026-03-15

L’association Familles Rurales de Condé a le plaisir de vous convier à une rando le 15 mars 2026.

À cette occasion, chacun participera selon son rythme et ses envies Marche 10, 16 et 19 km ; VTT 24, 30 et 39 km.

Inscriptions départ Salle des Fêtes de 7h30 à 9h. Ravitaillement sur chaque parcours, boudin à l’arrivée. Pensez à apporter vos gobelets. Venez nombreux profiter d’une belle matinée sportive et conviviale ! 1 .

Condé 36100 Indre Centre-Val de Loire +33 6 06 40 43 46

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English :

The association Familles Rurales de Condé is pleased to invite you to a hike on March 15, 2026.

L’événement Randonnée Condé a été mis à jour le 2026-03-12 par OT Champs d’Amour