RANDONNÉE CONFÉRENCE Benque-Dessous-et-Dessus mercredi 3 septembre 2025.

EGLISE DE BENQUE Benque-Dessous-et-Dessus Haute-Garonne

Début : 2025-09-03 14:30:00

fin : 2025-09-03 17:00:00

2025-09-03

Visite du site protohistorique de la montagne d’Espiaup.

Cromlechs, oeuf, cupules, bâtons gravés, croix, ours, alignements, écliptique, enceinte ovoïdale, fauteuils, montagne, soleil, hount, mare, autel, solstice, équinoxe… Proposée par Jean Figerou.

Départ à pied de Benqué-Dessous, 300 m de dénivelé.

Libre participation au bénéfice de l’association « Les Amis de l’église de Cazeaux de Larboust ». .

EGLISE DE BENQUE Benque-Dessous-et-Dessus 31110 Haute-Garonne Occitanie amiseglisedecazeaux@free.fr

English :

Visit to the protohistoric site of the Espiaup mountain.

German :

Besuch der protohistorischen Stätte auf dem Berg Espiaup.

Italiano :

Visita al sito protostorico sul monte Espiaup.

Espanol :

Visita al yacimiento protohistórico de la montaña de Espiaup.

