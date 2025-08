Randonnée, conférence, concert du Millénaire Cellefrouin

Randonnée, conférence, concert du Millénaire Cellefrouin dimanche 7 septembre 2025.

Randonnée, conférence, concert du Millénaire

Route de Mansle Cellefrouin Charente

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Début : 2025-09-07

fin : 2025-09-07

2025-09-07

Randonnée, repas, conférence, concert sont au programme de cette journée.

Route de Mansle Cellefrouin 16260 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 58 45 25 president.assos.meac@gmail.com

English :

A hike, a meal, a conference and a concert are all on the agenda for the day.

German :

Wanderung, Essen, Konferenz und Konzert stehen auf dem Programm.

Italiano :

Il programma della giornata prevede un'escursione, un pasto, una conferenza e un concerto.

Espanol :

El programa de la jornada incluye una excursión, una comida, una conferencia y un concierto.

