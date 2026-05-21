Randonnée Confolent Port Dieu Confolent-Port-Dieu
Randonnée Confolent Port Dieu Confolent-Port-Dieu samedi 27 juin 2026.
Confolent-Port-Dieu
Randonnée Confolent Port Dieu
Confolent-Port-Dieu Corrèze
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 09:00:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Envie de partager un bon moment sur le sentier en juin ? Rejoignez-nous pour la randonnée de Confolent Port Dieu.
Départ à 9h 12 kms
Inscription obligatoire au 06.47.12.83.66. .
Confolent-Port-Dieu 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 12 83 66 contact@lddveb.com
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English : Randonnée Confolent Port Dieu
L’événement Randonnée Confolent Port Dieu Confolent-Port-Dieu a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de Tourisme de Haute Corrèze