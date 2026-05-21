Confolent-Port-Dieu

Randonnée Confolent Port Dieu

Confolent-Port-Dieu Corrèze

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 09:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Envie de partager un bon moment sur le sentier en juin ? Rejoignez-nous pour la randonnée de Confolent Port Dieu.

Départ à 9h 12 kms

Inscription obligatoire au 06.47.12.83.66. .

Confolent-Port-Dieu 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 12 83 66 contact@lddveb.com

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English : Randonnée Confolent Port Dieu

L’événement Randonnée Confolent Port Dieu Confolent-Port-Dieu a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de Tourisme de Haute Corrèze