Randonnée contée au coucher du soleil Louargat

Randonnée contée au coucher du soleil

Menez Bré Louargat Côtes-d’Armor

Début : 2026-02-18 16:30:00

fin : 2026-03-18 18:30:00

2026-02-18

Partez pour une balade au sommet du Menez Bré au coucher du soleil d’hiver. Entre fantastique et réalité, laissez-vous captiver par un conte unique pour petits et grands, perché entre Louargat et Pédernec .

Menez Bré Louargat 22540 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 43 92 95 07

