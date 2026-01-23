Randonnée contée au coucher du soleil Louargat
Randonnée contée au coucher du soleil Louargat mercredi 18 février 2026.
Menez Bré Louargat Côtes-d’Armor
Début : 2026-02-18 16:30:00
fin : 2026-03-18 18:30:00
2026-02-18
Partez pour une balade au sommet du Menez Bré au coucher du soleil d’hiver. Entre fantastique et réalité, laissez-vous captiver par un conte unique pour petits et grands, perché entre Louargat et Pédernec .
Menez Bré Louargat 22540 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 43 92 95 07
