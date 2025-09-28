RANDONNÉE CONTÉE Saint Léger lès Melle Melle

Saint Léger lès Melle Place de l’Eglise Melle Deux-Sèvres

Randonnée contée Départ Place de l’église à Saint Léger lès Melle pour une balade de 8kms

Café et apéro offerts

Pique nique tiré du sac

Conférence » La coquille Saint Jacques, symbole universel depuis la préhistoire » animée par Nicole Gayet-Delamotte .

Saint Léger lès Melle Place de l’Eglise Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 75 76 70 etoilesdecompostelle79@gmail.com

