RANDONNÉE CONTÉE Saint Léger lès Melle Melle dimanche 28 septembre 2025.

Saint Léger lès Melle Place de l’Eglise Melle Deux-Sèvres

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2025-09-28
fin : 2025-09-28

2025-09-28

Randonnée contée Départ Place de l’église à Saint Léger lès Melle pour une balade de 8kms
Café et apéro offerts
Pique nique tiré du sac
Conférence  » La coquille Saint Jacques, symbole universel depuis la préhistoire » animée par Nicole Gayet-Delamotte   .

Saint Léger lès Melle Place de l’Eglise Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 75 76 70  etoilesdecompostelle79@gmail.com

