RANDONNÉE CONTÉE Saint Léger lès Melle Melle
RANDONNÉE CONTÉE Saint Léger lès Melle Melle dimanche 28 septembre 2025.
RANDONNÉE CONTÉE
Saint Léger lès Melle Place de l’Eglise Melle Deux-Sèvres
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-28
fin : 2025-09-28
Date(s) :
2025-09-28
Randonnée contée Départ Place de l’église à Saint Léger lès Melle pour une balade de 8kms
Café et apéro offerts
Pique nique tiré du sac
Conférence » La coquille Saint Jacques, symbole universel depuis la préhistoire » animée par Nicole Gayet-Delamotte .
Saint Léger lès Melle Place de l’Eglise Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 75 76 70 etoilesdecompostelle79@gmail.com
English : RANDONNÉE CONTÉE
German : RANDONNÉE CONTÉE
Italiano :
Espanol : RANDONNÉE CONTÉE
L’événement RANDONNÉE CONTÉE Melle a été mis à jour le 2025-09-08 par OT Pays Mellois