Randonnée contée Paimpol
Randonnée contée Paimpol mercredi 22 avril 2026.
Randonnée contée
Menez bré Paimpol Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 16:00:00
fin : 2026-04-22 17:30:00
Date(s) :
2026-04-22
Partez pour une balade hors du temps au sommet du Menez Bré. Entre rêve et réalité, laissez-vous emporter par un conte fascinant qui se dévoile pas à pas, au fil du chemin. Perché entre Louargat et Pédernec, ce lieu chargé de mystère devient le décor d’une aventure unique, où l’imaginaire prend vie pour émerveiller petits et grands. Tous publics .
Menez bré Paimpol 22540 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 43 92 95 07
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Randonnée contée Paimpol a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol
À voir aussi à Paimpol (Côtes-d'Armor)
- Visite guidée Paimpol, circuit des métiers d’art Place de la République Paimpol 22 avril 2026
- Spectacle musical Chansons de papier Rue Henry Dunant Paimpol 23 avril 2026
- Visite guidée Paimpol Cité des Islandais Place de la République Paimpol 23 avril 2026
- Soirée Karaoké chez Marianne Chez Marianne Paimpol 24 avril 2026
- Blind test chez Marianne Chez Marianne Paimpol 26 avril 2026