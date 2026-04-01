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Randonnée contée Paimpol

Randonnée contée Paimpol mercredi 22 avril 2026.

Adresse : Menez bré

Ville : 22540 Paimpol

Département : Côtes-d'Armor

Début : mercredi 22 avril 2026

Fin : mercredi 22 avril 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif :

Randonnée contée

Menez bré Paimpol Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 16:00:00
fin : 2026-04-22 17:30:00

Date(s) :
2026-04-22

Partez pour une balade hors du temps au sommet du Menez Bré. Entre rêve et réalité, laissez-vous emporter par un conte fascinant qui se dévoile pas à pas, au fil du chemin. Perché entre Louargat et Pédernec, ce lieu chargé de mystère devient le décor d’une aventure unique, où l’imaginaire prend vie pour émerveiller petits et grands. Tous publics   .

Menez bré Paimpol 22540 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 43 92 95 07 

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English :

L’événement Randonnée contée Paimpol a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol

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