Randonnée contée Salle des Fêtes Saint-Michel-le-Cloucq

Salle des Fêtes Impasse du Bourg Chapon Saint-Michel-le-Cloucq Vendée

Début : 2025-10-15 14:30:00

fin : 2025-10-15

2025-10-15

Des histoires pour marcher sur les traces du loup.

Dans le cadre de la Semaine Bleue et en lien avec l’exposition Le Loup , la bibliothèque 1001 pages vous propose une aventure en pleine nature une randonnée contée à la découverte du loup à travers les récits.

Au fil d’un parcours accessible à tous, faites halte pour écouter des histoires inspirées des contes et albums où le loup est roi. À chaque pause, un nouveau récit vous plongera dans l’univers fascinant du loup tantôt féroce, tantôt farceur, parfois solitaire ou mal-aimé… mais toujours captivant.

Cette sortie est une belle occasion de mêler balade, nature et imagination, pour vivre une expérience conviviale et poétique, en famille ou entre amis.

Tout public.

Départ de la salle des fêtes. .

Salle des Fêtes Impasse du Bourg Chapon Saint-Michel-le-Cloucq 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 50 51 13

