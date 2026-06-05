Laurac

RANDONNÉE CONTÉE SUR LE SENTIER HISTORIQUE DE LAURAC ET MARCHÉ GOURMAND

8 Rue du Pont Laurac Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 17:00:00

fin : 2026-08-07 19:00:00

Date(s) :

2026-08-07

En fin d’après-midi, partez à la découverte de Laurac-le-Grand et laissez-vous séduire par son histoire et ses paysages d’exception. Serge Grillères, habitant du village et ancien maire, fera revivre le passé médiéval de ce joli bourg, ancien siège de la principale seigneurie des alentours.

Au programme

– à 17h Randonnée contée sur le sentier historique entourant le village (prévoir chaussures de randonnée, eau, casquette et crème solaire) ;

– Retour à 19h pour profiter d’un marché gourmand et artisanal avant la fête locale.

Animation sur réservation.

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8 Rue du Pont Laurac 11270 Aude Occitanie +33 4 68 24 75 45 tourisme@ccplm.fr

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English :

In the late afternoon, discover Laurac-le-Grand and let yourself be seduced by its history and exceptional landscapes. Serge Grillères, village resident and former mayor, will bring to life the medieval past of this pretty village, once the seat of the main seigneury in the area.

Program:

– 5pm: Storytelling walk along the historic trail around the village (bring hiking boots, water, cap and sun cream);

– Return at 7pm to enjoy a gourmet and craft market before the local fête.

Entertainment on reservation.

L’événement RANDONNÉE CONTÉE SUR LE SENTIER HISTORIQUE DE LAURAC ET MARCHÉ GOURMAND Laurac a été mis à jour le 2026-06-05 par