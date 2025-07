Randonnée Contée Sur les Chemins de Fleuriel, au Pas de l’Âne ! Fleuriel

Vivez une Randonnée Contée unique à Fleuriel avec « La Brouette en Scène » ! Découvrez l’âne et les chemins jalonnés de contes et légendes.

Salle des Fêtes de Fleuriel Fleuriel 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 18 45 40 13

English :

Experience a unique « Randonnée Contée » in Fleuriel with « La Brouette en Scène »! Discover the donkey and the paths lined with tales and legends.

German :

Erleben Sie eine einzigartige Märchenwanderung in Fleuriel mit « La Brouette en Scène »! Entdecken Sie den Esel und die von Märchen und Legenden gesäumten Wege.

Italiano :

Vivete una passeggiata narrativa unica a Fleuriel con « La Brouette en Scène »! Scoprite l’asino e i sentieri ricchi di storie e leggende.

Espanol :

Disfrute de un paseo cuentacuentos único en Fleuriel con « La Brouette en Scène » Descubra el burro y los caminos llenos de cuentos y leyendas.

