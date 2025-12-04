Randonnée conviviale Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert
Randonnée conviviale Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert dimanche 14 décembre 2025.
Randonnée conviviale
Salle de la culture Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert Dordogne
Début : 2025-12-14
fin : 2025-12-14
2025-12-14
Randonnée de 6km. Départ 10h. Accueil café. Pot à l’arrivée offert par l’association. Vente de gâteaux.
Salle de la culture Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 39 45 46
English : Randonnée conviviale
6km hike. Departure 10am. Coffee welcome. Drinks on arrival offered by the association. Cakes for sale.
