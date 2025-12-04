Randonnée conviviale Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert

Randonnée conviviale

Salle de la culture Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert Dordogne

Tarif : – –

Date :

Début : 2025-12-14

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-14

Randonnée de 6km. Départ 10h. Accueil café. Pot à l’arrivée offert par l’association. Vente de gâteaux.

Salle de la culture Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 39 45 46

English : Randonnée conviviale

6km hike. Departure 10am. Coffee welcome. Drinks on arrival offered by the association. Cakes for sale.

