Début : 2025-06-28 14:30:00

fin : 2025-06-28

2025-06-28

Une randonnée pédestre de 6,5 km est organisée par l’Amicale des démobilisés du Mesnil Germain le samedi 28 juin sur la commune de Le Mesnil Germain.

RDV sur le parking de la salle des fêtes à 14h15. Départ à 14h30.

Des rafraîchissements et biscuits vous seront offerts.

Randonnée facile ouverte à tous.

Parking de la salle des fêtes Le Mesnil Germain

Livarot-Pays-d’Auge 14140 Calvados Normandie +33 6 89 78 26 54

English : Randonnée conviviale Le Mesnil Germain

A 6.5 km hike is organized by the Amicale des démobilisés du Mesnil Germain on Saturday June 28 in the commune of Le Mesnil Germain.

Meeting point at the salle des fêtes parking lot at 2.15pm. Departure at 2.30pm.

Refreshments and cookies will be provided.

Easy hike open to all.

German : Randonnée conviviale Le Mesnil Germain

Eine 6,5 km lange Wanderung wird von der Amicale des démobilisés du Mesnil Germain am Samstag, den 28. Juni, in der Gemeinde Le Mesnil Germain organisiert.

RDV auf dem Parkplatz der Festhalle um 14.15 Uhr. Abfahrt um 14:30 Uhr.

Erfrischungen und Kekse werden Ihnen angeboten.

Leichte Wanderung für alle.

Italiano :

L’Amicale des démobilisés du Mesnil Germain organizza una passeggiata di 6,5 km sabato 28 giugno a Le Mesnil Germain.

Ritrovo presso il parcheggio della Salle des fêtes alle 14.15. Partenza alle 14.30.

Saranno offerti rinfreschi e biscotti.

Passeggiata facile e aperta a tutti.

Espanol :

La Amicale des démobilisés du Mesnil Germain organiza una marcha de 6,5 km el sábado 28 de junio en Le Mesnil Germain.

Punto de encuentro en el aparcamiento de la Sala de Fiestas a las 14.15 h. Salida a las 14.30 h. Salida a las 14.30 h.

Habrá refrescos y galletas.

Paseo fácil y abierto a todos.

