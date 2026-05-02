Val d’Arcomie

Randonnée Coucher de soleil dans les Gorges de la Truyère

Parking au bord de la D13 après Auriac Voir avec l’accompagnateur Val d’Arcomie Cantal

Tarif : 26 – 26 – EUR

-10% famille & groupe

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 16:30:00

fin : 2026-08-27 20:30:00

Date(s) :

2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27

Avec un accompagnateur, découvrez en soirée l’univers mystérieux des gorges de la Truyère, secteur de montagne aux trésors engloutis. Par le cirque de Mallet, vallée ennoyée d’Auvergne dominée par des champs de lavande, vivez là une randonnée à part.

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Parking au bord de la D13 après Auriac Voir avec l’accompagnateur Val d’Arcomie 15320 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 31 03 51 33 quentin.chantoiseau@gmail.com

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English :

In the evening, join a guide to discover the mysterious world of the Truyère gorges, a mountain area of sunken treasures. Through the cirque de Mallet, a drowned Auvergne valley dominated by lavender fields, experience a hike unlike any other.

L’événement Randonnée Coucher de soleil dans les Gorges de la Truyère Val d’Arcomie a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de Tourisme des Pays de Saint-Flour