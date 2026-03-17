Randonnée coucher de soleil et apéro

Turckheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-04-07 18:35:00

fin : 2026-05-12 21:15:00

Date(s) :

2026-04-07 2026-04-14 2026-04-21 2026-04-28 2026-05-05 2026-05-12

Offrez-vous une randonnée au coucher du soleil avec Céline ! Au sommet, admirez une vue à 360° sur l’Alsace et savourez crémant et spécialités locales (sirop pour les enfants). Une parenthèse gourmande et inoubliable en pleine nature.

Et si vous viviez un moment magique en pleine nature ? Rejoignez Céline pour une randonnée en fin de journée, où le soleil embrase l’horizon dans un festival de couleurs.

Une fois au sommet, laissez-vous émerveiller par un panorama exceptionnel une vue à 360° sur la plaine d’Alsace, la vallée de Munster, la Forêt-Noire et, par temps clair, jusqu’aux majestueuses Alpes !

Pour parfaire cette expérience, profitez d’un verre de crémant d’Alsace accompagné de délicieuses spécialités locales. Les enfants ne sont pas oubliés un sirop leur sera offert pour partager ce moment convivial en famille. Prêt de lampe frontale sur demande.

Bref, une parenthèse hors du temps, entre émerveillement et gourmandise !

Informations pratiques

Horaires de 18h35 à 21h15 environ, l’horaire de départ peut varier en fonciton du coucher du soleil.

Durée 2h30

Distance 6,7 km

Dénivelé +305 m

Age minimum 8 ans, enfant ayant l’habitude de marcher

Porte-bébé Autorisés

Toutourisme Chiens en laisse autorisés

Tarifs

Adulte 32€

Enfant 16€

Famille (2 adultes + 2 enfants) 80€

Tarifs Munstercard

Si vous séjournez dans la vallée de Munster, votre hébergeur possède peut-être la Munstercard, un précieux sésame qui vous permet de bénéficier d’un tarif avantageux sur cette activité.

Munstercard Adulte 27€

Munstercard Enfant 16€

Munstercard Famille (2 adultes + 2 enfants) 60€

Préparation

Chaussures Chaussures de randonnée

Vêtements Vêtements adaptés à la météo

Sac à dos 1L d’eau par personne

A noter

Prévoir une lampe frontale.

Le déplacement jusqu’au lieu de départ se fait en véhicule personnel.

La sortie est confirmée dès 4 participants. En cas de nombre insuffisant, vous serez prévenu et intégralement remboursé, ou votre activité pourra être reprogrammée. .

Turckheim 68410 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 77 31 80 contact@vallee-munster.eu

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English :

Treat yourself to a sunset hike with Céline! At the summit, enjoy a 360° view of Alsace and savor Crémant and local specialties (syrup for kids). An unforgettable gourmet interlude in the heart of nature.

L’événement Randonnée coucher de soleil et apéro Turckheim a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de tourisme de la vallée de Munster