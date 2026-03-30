Randonnée course gourmande de Layoule

Rodez Aveyron

Tarif : – – EUR

13

Tarif de base plein tarif

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-04-12

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

L’association des parents d’élèves de l’école Cardaillac à Rodez organise le 12 avril 2026 la 2ème édition de sa randonnée/course gourmande dans un esprit convivial et familial, pour tous et toutes les générations.

Au départ de Layoule, en bordure des berges de l’Aveyron à Rodez, vous aurez le choix entre 2 parcours : 5,5km le long des berges de l’Aveyron ou 10km via la voie Romaine vers Le Monastère et Sainte-Radegonde. Le parcours 5,5km peut être réalisé à vélo pour les enfants.

En randonnée pédestre ou en course à pied, choisissez le parcours qui correspond à votre envie et votre forme.

Une assiette et boisson vous seront servis à l’arrivée.Cet événement a pour but de soutenir les projets scolaires.



Tarif 13€ adulte et 6€ enfant de 6 à 12ans.



Inscriptions sur https://www.helloasso.com/associations/ape-ecole-cardaillac/evenements/rando-course-gourmande-de-layoule-2-1 13 .

Rodez 12000 Aveyron Occitanie

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English :

The parents? association of the Cardaillac school in Rodez is organizing the 2nd edition of its gourmet walk/run on April 12, 2026, in a friendly, family-friendly spirit, for all ages.

L’événement Randonnée course gourmande de Layoule Rodez a été mis à jour le 2026-03-25 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)