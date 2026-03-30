Randonnée course gourmande de Layoule Rodez
Randonnée course gourmande de Layoule Rodez dimanche 12 avril 2026.
Randonnée course gourmande de Layoule
Rodez Aveyron
Tarif : – – EUR
13
Tarif de base plein tarif
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-04-12
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-12
L’association des parents d’élèves de l’école Cardaillac à Rodez organise le 12 avril 2026 la 2ème édition de sa randonnée/course gourmande dans un esprit convivial et familial, pour tous et toutes les générations.
Au départ de Layoule, en bordure des berges de l’Aveyron à Rodez, vous aurez le choix entre 2 parcours : 5,5km le long des berges de l’Aveyron ou 10km via la voie Romaine vers Le Monastère et Sainte-Radegonde. Le parcours 5,5km peut être réalisé à vélo pour les enfants.
En randonnée pédestre ou en course à pied, choisissez le parcours qui correspond à votre envie et votre forme.
Une assiette et boisson vous seront servis à l’arrivée.Cet événement a pour but de soutenir les projets scolaires.
Tarif 13€ adulte et 6€ enfant de 6 à 12ans.
Inscriptions sur https://www.helloasso.com/associations/ape-ecole-cardaillac/evenements/rando-course-gourmande-de-layoule-2-1 13 .
Rodez 12000 Aveyron Occitanie
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English :
The parents? association of the Cardaillac school in Rodez is organizing the 2nd edition of its gourmet walk/run on April 12, 2026, in a friendly, family-friendly spirit, for all ages.
L’événement Randonnée course gourmande de Layoule Rodez a été mis à jour le 2026-03-25 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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