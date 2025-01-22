Randonnée | Cramoisy et la Fête à l’andouille Cramoisy

Randonnée | Cramoisy et la Fête à l’andouille

Rue du Pont Cramoisy Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 08:00:00

fin : 2026-04-26 13:00:00

Date(s) :

2026-04-26

L’association Sud Oise Rando propose dans le cadre de la Fête communale de Cramoisy une randonnée pédestre au départ de la salle des Fêtes Dimanche 26 avril 2026.Randonnée en autonomie avec 3 Parcours fléchés de 8, 11 ou 15 ou 18 KM. Inscriptions de 8h00 à 10h30 sur place.

L’association Sud Oise Rando propose dans le cadre de la Fête communale de Cramoisy une randonnée pédestre au départ de la salle des Fêtes Dimanche 26 avril 2026.

Randonnée en autonomie avec 3 Parcours fléchés de 8, 11 ou 15 ou 18 KM

Inscriptions de 8h00 à 10h30 sur place

Rue du Pont 60660 CRAMOISY

Tarif 7€/personne, tarif réduit 6€ pour les licenciés FFRandonnée

Gratuit pour les 13 ans.

Ravitaillements sur les parcours + un verre et un sandwich offert au retour

(dégustation de l’Andouille spécialité de Cramoisy)

Sur le parcours visite de l’église de Cramoisy.

En partenariat avec l’Office de Tourisme et la mairie de Cramoisy. .

Rue du Pont Cramoisy 60660 Oise Hauts-de-France +33 6 51 80 45 24 arnv.rando@gmail.com

English :

The Sud Oise Rando association is organizing a hike starting from the Salle des Fêtes on Sunday, April 26, 2026, as part of the Cramoisy town festival. 3 signposted routes of 8, 11, 15 or 18 KM. Registration from 8:00 to 10:30 a.m. on site.

