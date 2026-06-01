Randonnée crépusculaire au bois du Breuil, Parking des Riboussailles, Équemauville

Randonnée crépusculaire au bois du Breuil Vendredi 5 juin, 18h30 Parking des Riboussailles Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T18:30:00+02:00 – 2026-06-05T21:30:00+02:00

Fin : 2026-06-05T18:30:00+02:00 – 2026-06-05T21:30:00+02:00

Nous vous proposons une randonnée entre terre et mer au coucher du soleil. Cette boucle de quelques kilomètres entre le bois du Breuil et la plage de Pennedepie permet d’arpenter une grande variété d’écosystèmes riches et singuliers. Vous partirez à la découverte des espèces emblématiques qui peuplent chacun d’eux. Du chêne centenaire sur le plateau au choux maritime sur le cordon de galets, la biodiversité s’épanouit dans l’environnement qui lui convient le mieux.

Au fil de la balade, l’animateur attirera aussi l’attention des participants sur les insectes, les arbres ou encore les coquillages pour découvrir en s’amusant toute la diversité de ces milieux. Le temps d’un pique-niqe sur la plage pour admirer le littoral, nous repartirons en direction du bois qui s’anime toujours à la tombée de la nuit.

À partir de 10 ans.

(6km/3h)-Niveau1

Parking des Riboussailles Parking des Riboussailles Prendre la D62, puis chemin du Mesnil EQUEMAUVILLE Équemauville 14600 Calvados Normandie

Une randonnée 100 % nature entre terre et mer au coucher du soleil !