Randonnée crépusculaire Thiouville

Randonnée crépusculaire

136 Rue de l’École Thiouville Seine-Maritime

2025-10-24 18:00:00

2025-10-24 20:00:00

2025-10-24

Au fil d’une balade, laissez-vous guider pour découvrir le patrimoine local et naturel du Pays de Caux.

Une sortie conviviale, entre coucher du soleil et premières lueurs de la nuit, idéale pour découvrir Thiouville autrement.

Prévoyez de bonnes chaussures et un éclairage (lampe torche ou frontale).

Accessible à partir de 12 ans.

RDV à la mairie à 18h.

Gratuit, mais réservation obligatoire en ligne ou dans les bureaux de l’office de tourisme (nombre de participants limité). .

