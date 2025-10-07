Randonnée culturelle au départ de Mont (Louron) MONT Mont

Randonnée culturelle au départ de Mont (Louron) MONT Mont mardi 7 octobre 2025.

Randonnée culturelle au départ de Mont (Louron)

MONT Devant l’église Mont Hautes-Pyrénées

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-07 14:00:00

fin : 2025-10-07 17:00:00

Date(s) :

2025-10-07

Au départ de Mont, petit village de montagne au patrimoine particulièrement bien préservé, vous découvrirez sur les hauteurs, les forêts, les estives, avec une vue panoramique sur la vallée du Louron.

Durée 3h. Prévoir chaussures de marche.

Uniquement sur réservation au 06 42 17 66 31 .

MONT Devant l’église Mont 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 42 17 66 31 pah@aure-louron.fr

English :

From Mont, a small mountain village with a particularly well-preserved heritage, you will discover the forests and the summer pastures with a panoramic view of the Louron valley.

German :

Von Mont aus, einem kleinen Bergdorf mit einem besonders gut erhaltenen Kulturerbe, entdecken Sie auf den Anhöhen Wälder, Sommerweiden und einen Panoramablick auf das Louron-Tal.

Italiano :

Partendo da Mont, un piccolo villaggio di montagna con un patrimonio particolarmente ben conservato, scoprirete boschi e pascoli di montagna sulle alture, con una vista panoramica sulla valle di Louron.

Espanol :

Saliendo de Mont, pequeño pueblo de montaña con un patrimonio especialmente bien conservado, descubrirá bosques y pastos de montaña en las alturas, con una vista panorámica sobre el valle de Louron.

L’événement Randonnée culturelle au départ de Mont (Louron) Mont a été mis à jour le 2025-09-30 par Pays d’art et d’histoire des vallées d’Aure et du Louron|CDT65