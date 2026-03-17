Randonnée culturelle d’Arreau à Jézeau GOUAUX Gouaux

Randonnée culturelle d’Arreau à Jézeau

GOUAUX Devant l’Office de Tourisme Gouaux Hautes-Pyrénées

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 14:00:00

fin : 2026-05-02 17:00:00

Date(s) :

2026-05-02

Une découverte du patrimoine architectural et paysager en randonnant. Au départ d’Arreau, vous découvrirez les villages de Pailhac et de Jézeau avec leurs églises.

Durée 3h. Prévoir des chaussures de marche.

Sur réservation au 06 42 17 66 31. .

GOUAUX Devant l’Office de Tourisme Gouaux 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 42 17 66 31

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English :

Discover our architectural and landscape heritage on foot. Starting from Arreau, you’ll discover the villages of Pailhac and Jézeau with their churches.

L’événement Randonnée culturelle d’Arreau à Jézeau Gouaux a été mis à jour le 2026-03-17 par Pays d’art et d’histoire des vallées d’Aure et du Louron|CDT65