Randonnée culturelle de Sarrancolin à Ilhet SARRANCOLIN Sarrancolin

SARRANCOLIN Place du vivier Sarrancolin Hautes-Pyrénées
Tarif : 25 – 25 – EUR
Tarif réduit
Début : 2025-10-09 14:00:00
fin : 2025-10-09 17:00:00
2025-10-09
Cette visite autour des marbres de Sarrancolin vous fera découvrir son utilisation dans l’architecture des villages de Sarrancolin et d’Ilhet, avec vue sur la carrière d’Ilhet et le port d’où étaient chargés les marbres avant d’être transportés par radeaux jusqu’à Bordeaux.
Durée 3h. Par une guide-conférencière du Pays d’art et d’histoire
Prévoir chaussures de marche .
SARRANCOLIN Place du vivier Sarrancolin 65410 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 98 42 46
English :
This visit around the marbles of Sarrancolin will make you discover its use in the architecture of the villages of Sarrancolin and Ilhet, with a view on the quarry of Ilhet and the port where the marbles were loaded before being transported by rafts to Bordeaux.
German :
Diese Tour rund um den Marmor von Sarrancolin zeigt Ihnen seine Verwendung in der Architektur der Dörfer Sarrancolin und Ilhet. Sie haben einen Blick auf den Steinbruch von Ilhet und den Hafen, von dem aus der Marmor verladen wurde, bevor er mit Flößen nach Bordeaux transportiert wurde.
Italiano :
Questa visita intorno ai marmi di Sarrancolin vi farà scoprire il loro utilizzo nell’architettura dei villaggi di Sarrancolin e Ilhet, con una vista sulla cava di Ilhet e sul porto da cui i marmi venivano caricati prima di essere trasportati in zattera a Bordeaux.
Espanol :
Esta visita por los mármoles de Sarrancolin le hará descubrir su uso en la arquitectura de los pueblos de Sarrancolin e Ilhet, con vistas a la cantera de Ilhet y al puerto desde el que se cargaban los mármoles antes de ser transportados en balsa hasta Burdeos.
