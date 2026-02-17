Randonnée culturelle Fuligny
Randonnée culturelle Fuligny dimanche 14 juin 2026.
Fuligny
Randonnée culturelle
Salle des fêtes Fuligny Aube
Tarif : – – Eur
5
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 09:30:00
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
Partez pour une randonnée pédestre unique avec Objectif Patrimoine !
Alliez nature et culture au cours de cette randonnée de 10 km. Le départ pour cette marche est prévu pour 9h30, mais attention rendez-vous dès 9h au point de départ ! Vous partirez ainsi tous ensemble pour un cheminement de 10 km.
Un apéritif sera offert pour terminer cette sortie en toute convivialité.
Pensez à vous inscrire ! 5 .
Salle des fêtes Fuligny 10200 Aube Grand Est +33 3 25 92 30 93
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Randonnée culturelle Fuligny a été mis à jour le 2026-02-17 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne