Fuligny

Randonnée culturelle

Salle des fêtes Fuligny Aube

Tarif : – – Eur

5

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 09:30:00

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Partez pour une randonnée pédestre unique avec Objectif Patrimoine !

Alliez nature et culture au cours de cette randonnée de 10 km. Le départ pour cette marche est prévu pour 9h30, mais attention rendez-vous dès 9h au point de départ ! Vous partirez ainsi tous ensemble pour un cheminement de 10 km.

Un apéritif sera offert pour terminer cette sortie en toute convivialité.

Pensez à vous inscrire ! 5 .

Salle des fêtes Fuligny 10200 Aube Grand Est +33 3 25 92 30 93

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English :

L’événement Randonnée culturelle Fuligny a été mis à jour le 2026-02-17 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne