Randonnée culturelle Germ et ses estives

Parking à l’entrée du village GERM Germ Hautes-Pyrénées

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 14:00:00

fin : 2026-06-07 17:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Une découverte du patrimoine architectural et paysager en randonnant sur les hauteurs de la vallée du Louron.

Durée 3h. Prévoir chaussures de marche.

Uniquement sur réservation au 06 42 17 66 31

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Parking à l’entrée du village GERM Germ 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 42 17 66 31

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English :

Discover the architectural and landscape heritage of the Louron valley by hiking in the hills.

Duration: 3 hours. Please bring walking shoes.

By reservation only: 06 42 17 66 31

L’événement Randonnée culturelle Germ et ses estives Germ a été mis à jour le 2026-03-19 par Pays d’art et d’histoire des vallées d’Aure et du Louron|CDT65