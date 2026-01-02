Randonnée culturelle Ilhet et ses marbres ILHET Ilhet

Randonnée culturelle Ilhet et ses marbres

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-19 14:00:00

fin : 2026-02-19 17:00:00

Date(s) :

2026-02-19

Cette balade vous fera découvrir les divers aspects de la vie du village Ilhet, entre agro-pastoralisme, exploitation des carrières de marbre et révolution industrielle. Point culminant de la balade, la table d’orientation sur la route des carrières nous permettra d’embrasser toute la vallée.

Prévoir chaussures de marche

Uniquement sur réservation au 06 42 17 66 31 .

ILHET Devant l’Atelier des Marbres Ilhet 65410 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 42 17 66 31 pah@aure-louron.fr

This walk will make you discover the various aspects of the life of the village Ilhet, between agro-pastoralism, exploitation of the marble quarries and industrial revolution. The highest point of the walk, the orientation table on the road to the quarries, will allow us to see the whole valley.

