Randonnée culturelle L’agropastoralisme aux Quatre-Véziaux

Parking Hourquette d’Ancizan ANCIZAN Ancizan Hautes-Pyrénées

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 14:30:00

fin : 2026-05-31 17:30:00

Date(s) :

2026-05-31

Une randonnée culturelle autour du patrimoine agropastoral et de la transhumance, reconnue au patrimoine culturel immatériel de l’humanité. Les sentiers de transhumance, les lies et passeries avec l’Espagne toute proche, les échanges agropastoraux, les relations entre la vallée de Campan et la vallée d’Aure et la légende qui les lie…

Durée 3h. Prévoir chaussures de marche.

Sur réservation au 06 42 17 66 31 .

Parking Hourquette d’Ancizan ANCIZAN Ancizan 65440 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 42 17 66 31 pah@aure-louron.fr

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English :

A cultural hike based on agropastoral heritage and transhumance, recognized as part of humanity’s intangible cultural heritage. Transhumance trails, links and passeries with nearby Spain, agro-pastoral exchanges, the relationship between the Campan and Aure valleys and the legend that links them…

L’événement Randonnée culturelle L’agropastoralisme aux Quatre-Véziaux Ancizan a été mis à jour le 2026-03-19 par Pays d’art et d’histoire des vallées d’Aure et du Louron|CDT65