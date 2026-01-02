Randonnée culturelle Vielle-Aure et ses ardoisières VIELLE-AURE Vielle-Aure

Randonnée culturelle Vielle-Aure et ses ardoisières

VIELLE-AURE Place de la Fontaine Vielle-Aure Hautes-Pyrénées

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-26 14:00:00

fin : 2026-02-26 17:00:00

Date(s) :

2026-02-26

Une découverte du patrimoine architectural et paysager en randonnant. Vous traverserez le village de Vielle-Aure, ses ardoisières et le hameau d’Agos avec sa chapelle et sa base de loisirs.

Durée 3h. Prévoir chaussures de marche

Sur réservation au 06 42 17 66 31 .

VIELLE-AURE Place de la Fontaine Vielle-Aure 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 42 17 66 31 pah@aure-louron.fr

English :

A hike to discover our architectural and landscape heritage. You’ll pass through the village of Vielle-Aure, its slate quarries and the hamlet of Agos with its chapel and leisure center.

Duration: 3 hours. Please bring walking shoes

