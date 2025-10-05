Randonnée Cycl’Armor Hénon
Randonnée Cycl’Armor Hénon dimanche 5 octobre 2025.
Randonnée Cycl’Armor
Complexe sportif Hénon Côtes-d’Armor
Randonnée ouverte à tous. Différents circuits:
Route 53 ou 75 km; VTT/ VTC 20,30 ou 40 k; marche 8 ou 12 km
Pour la troisième année consécutive nous nous associons à La Ligue contre le cancer. .
Complexe sportif Hénon 22150 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 28 36 67 00
