Randonnée cycliste des Monts de la Madeleine – Bellerive-sur-Allier, 8 juin 2025 07:00, Bellerive-sur-Allier.

Tarif : 4 – 4 – 8 EUR

selon choix des parcours

Début : 2025-06-08 07:00:00

fin : 2025-06-08 16:00:00

2025-06-08

Randonnée cyclotouriste à travers les Monts de la Madeleine. Il est proposé 5 parcours de difficulté adapté (80 a 170 km) pour permettre de profiter des paysages de la montagne bourbonnaise selon son niveau.

Départ et arrivée à la tour des juges, centre omnisport

Bellerive-sur-Allier 03700 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 48 36 90 59 dhvichy.pdt@gmail.com

English :

Cycle touring through the Monts de la Madeleine. There are 5 routes of varying difficulty (80 to 170 km), so you can enjoy the Bourbonnais mountain scenery at your own level.

German :

Radtouren durch die Monts de la Madeleine. Es werden 5 Strecken mit angepasstem Schwierigkeitsgrad (80 bis 170 km) angeboten, damit Sie die Landschaften der Berge von Bourbonnaise je nach Ihrem Niveau genießen können.

Italiano :

Cicloturismo attraverso i Monts de la Madeleine. Sono disponibili 5 percorsi di diverso grado di difficoltà (da 80 a 170 km), che vi permetteranno di godervi il paesaggio montano del Bourbonnais a vostro piacimento.

Espanol :

Cicloturismo por los Montes de la Madeleine. Hay 5 recorridos de diferente dificultad (de 80 a 170 km) para disfrutar de los paisajes de Bourbonnais.

