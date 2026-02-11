Randonnée cycliste des Violettes Accueil salle polyvalente de l’Allet Bourg-lès-Valence
Randonnée cycliste des Violettes Accueil salle polyvalente de l'Allet Bourg-lès-Valence samedi 28 mars 2026.
Randonnée cycliste des Violettes
Accueil salle polyvalente de l’Allet 11 passage René Coty Bourg-lès-Valence Drôme
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28
2026-03-28
Proposé par le club des cyclos Bourcains depuis près de 40 ans, ce rendez-vous cyclotouriste non compétitif permet de pédaler sur des parcours de 50 à plus de 100 kilomètres dans la partie nord-est de la Drôme.
Accueil salle polyvalente de l'Allet 11 passage René Coty Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
English :
Organized by the Club des Cyclos Bourcains for almost 40 years, this non-competitive cycling touring event features routes ranging from 50 to over 100 kilometers in the northeastern part of the Drôme.
