Randonnée cycliste du muguet Appenwihr
Randonnée cycliste du muguet Appenwihr vendredi 1 mai 2026.
Appenwihr
Randonnée cycliste du muguet
Appenwihr Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-05-01 07:00:00
fin : 2026-05-01
Date(s) :
2026-05-01
5 circuits de 30 à 90 km sont proposés ainsi que deux circuits gravel de 50 et 60km (alternance entre chemin route, piste cyclable et chemin forestier). Différents points de ravitaillement. Petite restauration à l’arrivée, repas chaud et remise de trophées. .
Appenwihr 68280 Haut-Rhin Grand Est +33 6 31 44 66 99
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English :
L’événement Randonnée cycliste du muguet Appenwihr a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach