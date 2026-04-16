Appenwihr

Randonnée cycliste du muguet

Appenwihr Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-01 07:00:00

fin : 2026-05-01

Date(s) :

2026-05-01

5 circuits de 30 à 90 km sont proposés ainsi que deux circuits gravel de 50 et 60km (alternance entre chemin route, piste cyclable et chemin forestier). Différents points de ravitaillement. Petite restauration à l’arrivée, repas chaud et remise de trophées. .

Appenwihr 68280 Haut-Rhin Grand Est +33 6 31 44 66 99

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English :

L’événement Randonnée cycliste du muguet Appenwihr a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach