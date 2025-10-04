Randonnée cycliste Entre terre et mer à Cabourg Gymnase de la Divette Cabourg

Envie d’un grand bol d’air frais et de paysages à couper le souffle ? Cette randonnée cycliste est l’occasion idéale de (re)découvrir les charmes de la région, entre bocage, littoral et villages de caractère.

Deux parcours route sont proposés 67 km pour les amateurs éclairés, et 87 km pour les plus aguerris. Un itinéraire pensé pour allier plaisir de l’effort et beauté des panoramas, en toute convivialité.

Départ depuis le gymnase de la Divette inscriptions sur place de 13h à 13h30. .

Gymnase de la Divette 19 Avenue de la Divette Cabourg 14390 Calvados Normandie +33 6 88 61 46 47 cabourgcycloclub@gmail.com

English : Randonnée cycliste Entre terre et mer à Cabourg

Now in its 3rd year, the Guillaume Martin bike ride is a great way to discover Cabourg and the surrounding area while getting some exercise!

German : Randonnée cycliste Entre terre et mer à Cabourg

Haben Sie Lust auf frische Luft und atemberaubende Landschaften? Diese Radtour ist die ideale Gelegenheit, den Charme der Region zwischen Bocage, Küste und charaktervollen Dörfern (neu) zu entdecken.

Italiano :

Siete alla ricerca di una boccata d’aria fresca e di paesaggi mozzafiato? Questo tour in bicicletta è l’occasione perfetta per (ri)scoprire il fascino della regione, con il suo bocage, la costa e i villaggi pittoreschi.

Espanol :

¿Busca un soplo de aire fresco y un paisaje impresionante? Esta ruta en bicicleta es la ocasión perfecta para (re)descubrir los encantos de la región, con su bocage, su litoral y sus pintorescos pueblos.

