Randonnée cycliste et pédestre La Bruno Cornillet – Stade Saint-Martin Lamballe-Armor, 7 juin 2025 09:00, Lamballe-Armor.

Côtes-d’Armor

Randonnée cycliste et pédestre La Bruno Cornillet Stade Saint-Martin 17 Rue Dorée Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Début : 2025-06-07 09:00:00

fin : 2025-06-07 19:00:00

2025-06-07

L’association « Lamballe Atout Cœur » organise depuis de nombreuses années des événements au profit de l’APF Côtes d’Armor France Handicap et Leucémie Espoir 22.

Les sources de revenus sont l’organisation d’un bal, de deux lotos et une journée randonnées cycliste et pédestre.

Depuis 4 ans, la journée sportive est intitulée « La Bruno Cornillet » nom de l’ancien champion cycliste Lamballais qui a participé au Tour de France et aux championnats du monde.

Inscriptions sur internet jusqu’au 4 juin minuit. Inscriptions sur place le vendredi de 14h à 19h et le samedi matin avec majoration de 3 euros .

