Randonnée Cycliste « La Galanaise » GALAN Galan samedi 27 septembre 2025.
Début : 2025-09-27 08:00:00
fin : 2025-09-27
2025-09-27
L’Association Galan Vélo Moto organise « La Galanaise ».
4 circuits 47, 65 et 86 et 94 kms
Ravitaillement, repas et récompenses
Inscriptions et ravitaillement 7€
Repas 15€
Renseignements au 06 33 22 68 55
GALAN 6 rue de Hount Picharraou Galan 65330 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 33 22 68 55
English :
The Galan Vélo Moto Association organizes « La Galanaise ».
4 circuits: 47, 65 and 86 and 94 kms
Refreshments, meal and prizes
Registration and refreshments 7?
Meals 15?
Information on 06 33 22 68 55
German :
Der Verein Galan Vélo Moto organisiert « La Galanaise ».
4 Strecken: 47, 65 und 86 sowie 94 kms
Verpflegung, Mahlzeiten und Auszeichnungen
Anmeldung und Verpflegung 7?
Essen und Trinken 15?
Informationen unter 06 33 22 68 55
Italiano :
L’associazione Galan Vélo Moto organizza « La Galanaise ».
4 circuiti: 47, 65, 86 e 94 km
Rinfresco, pasto e premi
Iscrizione e rinfresco 7?
Pasti 15?
Informazioni al numero 06 33 22 68 55
Espanol :
La Asociación Galan Vélo Moto organiza « La Galanaise ».
4 circuitos: 47, 65 y 86 y 94 kms
Refrescos, comida y premios
Inscripción y refrescos 7?
Comida 15?
Información en el 06 33 22 68 55
