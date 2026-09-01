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Randonnée Cycliste « La Galanaise » GALAN Galan

samedi 26 septembre 2026 · GALAN · Galan

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
08:00:00
Lieu
GALAN
Adresse
6 rue de Hount Picharraou
Ville
65330 Galan
Département
Hautes-Pyrénées
Tarif

Galan

Randonnée Cycliste « La Galanaise »

GALAN 6 rue de Hount Picharraou Galan Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 08:00:00
fin : 2026-09-26

Date(s) :
2026-09-26

L’Association Galan Vélo Moto organise « La Galanaise ».
5 circuits : 11.5, 47, 76 et 85 et 99 kms
Ravitaillement, repas et récompenses

Randonnée ouverte à tous
Inscriptions et ravitaillement 7€
Repas 15€
Renseignements au 06 33 22 68 55
  .

GALAN 6 rue de Hount Picharraou Galan 65330 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 33 22 68 55 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Galan Vélo Moto Association is organizing « La Galanaise. »
5 routes: 11.5, 47, 76, 85, and 99 km
Refreshments, meals, and prizes

Open to everyone
Registration and refreshments: 7?
Meals: 15?
For more information, call 06 33 22 68 55

L’événement Randonnée Cycliste « La Galanaise » Galan a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65

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