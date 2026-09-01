Randonnée Cycliste « La Galanaise » GALAN Galan
samedi 26 septembre 2026 · GALAN · Galan
Informations pratiques
Galan
Randonnée Cycliste « La Galanaise »
GALAN 6 rue de Hount Picharraou Galan Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 08:00:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
L’Association Galan Vélo Moto organise « La Galanaise ».
5 circuits : 11.5, 47, 76 et 85 et 99 kms
Ravitaillement, repas et récompenses
Randonnée ouverte à tous
Inscriptions et ravitaillement 7€
Repas 15€
Renseignements au 06 33 22 68 55
.
GALAN 6 rue de Hount Picharraou Galan 65330 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 33 22 68 55
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English :
The Galan Vélo Moto Association is organizing « La Galanaise. »
5 routes: 11.5, 47, 76, 85, and 99 km
Refreshments, meals, and prizes
Open to everyone
Registration and refreshments: 7?
Meals: 15?
For more information, call 06 33 22 68 55
L’événement Randonnée Cycliste « La Galanaise » Galan a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65
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