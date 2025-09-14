RANDONNÉE CYCLISTE RANDO DES DEUX TOURS GROUPAMA Gignac

Boulevard du Moulin Gignac Hérault

Tarif : – – 8 EUR

Début : 2025-09-14

fin : 2025-09-14

2025-09-14

Randonnée cycliste ouverte à TOUS avec le respect du code de la route.

Départ entre 7h30 et 9h.

3 circuits au départ du gymnase :

64 km sur route / 119 km sur route

68 km en gravel (routes et chemins)

Un ravitaillement à Montagnac

Ouvert à toutes et tous. Gratuit pour les jeunes de moins de 18 ans.

Vélos à assistance électrique admis. .

Boulevard du Moulin Gignac 34150 Hérault Occitanie +33 6 86 00 52 02

English :

Cycling tour open to EVERYBODY, respecting the Highway Code.

German :

Radtour, die für ALLE offen ist und bei der die Straßenverkehrsordnung beachtet wird.

Italiano :

Tour ciclistico aperto a TUTTI, nel rispetto del Codice della Strada.

Espanol :

Recorrido ciclista abierto a TODOS, respetando el Código de Circulación.

