Randonnée cycliste

Saint-Léon-sur-l’Isle Dordogne

Randonnée cycliste au profit du Téléthon.

A 12h30 repas pour les cyclistes 10 € personne.

9h30 vente de crêpes à la salle des fêtes et au centre commercial.

8h30-16h, RDV derrière la Mairie

Vélo club Saint-Léonnais 06 60 44 80 34

Saint-Léon-sur-l’Isle 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 44 80 34

English : Randonnée cycliste

Bicycle ride in aid of the Telethon.

At 12:30 pm lunch for cyclists 10 ? person.

9:30 am pancake sale at the village hall and shopping center.

8:30am-4pm, RDV behind the Town Hall

Vélo club Saint-Léonnais 06 60 44 80 34

