Randonnée cycliste Saint-Léon-sur-l’Isle
Randonnée cycliste Saint-Léon-sur-l’Isle samedi 6 décembre 2025.
Randonnée cycliste
Saint-Léon-sur-l’Isle Dordogne
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-06
2025-12-06
Randonnée cycliste au profit du Téléthon.
A 12h30 repas pour les cyclistes 10 € personne.
9h30 vente de crêpes à la salle des fêtes et au centre commercial.
8h30-16h, RDV derrière la Mairie
Vélo club Saint-Léonnais 06 60 44 80 34
Saint-Léon-sur-l’Isle 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 44 80 34
English : Randonnée cycliste
Bicycle ride in aid of the Telethon.
At 12:30 pm lunch for cyclists 10 ? person.
9:30 am pancake sale at the village hall and shopping center.
8:30am-4pm, RDV behind the Town Hall
Vélo club Saint-Léonnais 06 60 44 80 34
