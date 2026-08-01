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AGENDA · Bonnebosq

Randonnée cyclo et pédestre Bonnebosq

dimanche 23 août 2026 · Bonnebosq

Informations pratiques

Début
dimanche 23 août 2026
Fin
dimanche 23 août 2026
Adresse
Village
Ville
14340 Bonnebosq
Département
Calvados
Tarif

Bonnebosq

Randonnée cyclo et pédestre

Village Bonnebosq Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23
fin : 2026-08-23

Date(s) :
2026-08-23

Pour les cyclistes, vététistes et marcheurs
Nous organisons une randonnée le dimanche 23 août à Bonnebosq, ouverte aux cyclistes, vététistes et marcheurs.   .

Village Bonnebosq 14340 Calvados Normandie   vclisieuxcyclo@gmail.com

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English : Randonnée cyclo et pédestre

For cyclists, mountain bikers and walkers

L’événement Randonnée cyclo et pédestre Bonnebosq a été mis à jour le 2026-08-08 par Calvados Attractivité