AGENDA · Bonnebosq
Randonnée cyclo et pédestre Bonnebosq
dimanche 23 août 2026 · Bonnebosq
Informations pratiques
Bonnebosq
Randonnée cyclo et pédestre
Village Bonnebosq Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-23
Pour les cyclistes, vététistes et marcheurs
Nous organisons une randonnée le dimanche 23 août à Bonnebosq, ouverte aux cyclistes, vététistes et marcheurs. .
Village Bonnebosq 14340 Calvados Normandie vclisieuxcyclo@gmail.com
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English : Randonnée cyclo et pédestre
For cyclists, mountain bikers and walkers
L’événement Randonnée cyclo et pédestre Bonnebosq a été mis à jour le 2026-08-08 par Calvados Attractivité