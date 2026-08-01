Informations pratiques

Bonnebosq

Randonnée cyclo et pédestre

Village Bonnebosq Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-23

Pour les cyclistes, vététistes et marcheurs

Nous organisons une randonnée le dimanche 23 août à Bonnebosq, ouverte aux cyclistes, vététistes et marcheurs. .

Village Bonnebosq 14340 Calvados Normandie vclisieuxcyclo@gmail.com

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English : Randonnée cyclo et pédestre

For cyclists, mountain bikers and walkers

L’événement Randonnée cyclo et pédestre Bonnebosq a été mis à jour le 2026-08-08 par Calvados Attractivité