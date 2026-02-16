Randonnée cyclo La Roro 2026

Gimel Saint-Astier Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Randonnées cyclo 2 circuits avec ravitaillements 86 km ou 67 km.

Casque obligatoire. Départs échelonnés.

Parcours gpx à télécharger sur alcsaintastier.fr.

Inscriptions à partir de 13h15, 6 € pers.

13h30-18h, Gimel

Amicale laïque cyclo tourisme 06 33 61 84 60

Gimel Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 61 84 60

English : Randonnée cyclo La Roro 2026

Cyclo tours 2 circuits with refreshments 86 km or 67 km.

Helmet compulsory. Staggered departures.

Gpx route to download on alcsaintastier.fr.

Registration from 1.15pm, 6 ? pers.

1.30pm-6pm, Gimel

Amicale laïque cyclo tourisme 06 33 61 84 60

L’événement Randonnée cyclo La Roro 2026 Saint-Astier a été mis à jour le 2026-02-13 par Vallée de l’Isle en Périgord