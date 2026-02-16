Randonnée cyclo La Roro 2026 Saint-Astier
Randonnée cyclo La Roro 2026 Saint-Astier samedi 28 mars 2026.
Randonnée cyclo La Roro 2026
Gimel Saint-Astier Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Randonnées cyclo 2 circuits avec ravitaillements 86 km ou 67 km.
Casque obligatoire. Départs échelonnés.
Parcours gpx à télécharger sur alcsaintastier.fr.
Inscriptions à partir de 13h15, 6 € pers.
13h30-18h, Gimel
Amicale laïque cyclo tourisme 06 33 61 84 60
Randonnées cyclo 2 circuits avec ravitaillements 86 km ou 67 km.
Casque obligatoire. Départs échelonnés.
Parcours gpx à télécharger sur alcsaintastier.fr.
Inscriptions à partir de 13h15, 6€ pers.
13h30-18h, Gimel
Amicale laïque cyclo tourisme 06 33 61 84 60 .
Gimel Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 61 84 60
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Randonnée cyclo La Roro 2026
Cyclo tours 2 circuits with refreshments 86 km or 67 km.
Helmet compulsory. Staggered departures.
Gpx route to download on alcsaintastier.fr.
Registration from 1.15pm, 6 ? pers.
1.30pm-6pm, Gimel
Amicale laïque cyclo tourisme 06 33 61 84 60
L’événement Randonnée cyclo La Roro 2026 Saint-Astier a été mis à jour le 2026-02-13 par Vallée de l’Isle en Périgord