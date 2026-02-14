Randonnée cyclo rue Andre Chenier Romans-sur-Isère

Randonnée cyclo

rue Andre Chenier Stade Guillermoz Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 12:00:00

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Randonnée cyclo Le premier pas .

3 parcours route + 1 parcours ouvert aux personnes en situation de handicap.

.

rue Andre Chenier Stade Guillermoz Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 36 11 51 55

English :

Le premier pas cyclo tour.

3 road routes + 1 route open to people with disabilities.

L’événement Randonnée cyclo Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-02-14 par Valence Romans Tourisme