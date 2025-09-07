Randonnée cyclotourisme Aux portes du Perche La Loupe

Randonnée cyclotourisme Aux portes du Perche La Loupe dimanche 7 septembre 2025.

Randonnée cyclotourisme Aux portes du Perche

place Vauban La Loupe Eure-et-Loir

Début : 2025-09-07 07:30:00

fin : 2025-09-07 10:30:00

2025-09-07

La loupe cyclotourisme propose le 7 septembre, 4 parcours de cyclotourisme

un parcours très facile de 35 km, deux parcours facile de 65 et 80 km et un parcours difficile de 105 km.

Accueil de 7h30 à 10h30, place vauban à La Loupe

Fin a 12h40

place Vauban La Loupe 28240 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire pmariere@gmail.com

English :

On September 7, La Loupe cyclotourisme will be offering 4 cycle tours:

a very easy 35 km route, two easy 65 and 80 km routes and a difficult 105 km route.

Welcome from 7.30 am to 10.30 am, Place Vauban, La Loupe

Ends at 12.40 p.m

German :

La loupe cyclotourisme bietet am 7. September vier verschiedene Radtouren an:

eine sehr leichte Strecke von 35 km, zwei leichte Strecken von 65 und 80 km und eine schwere Strecke von 105 km.

Empfang von 7.30 bis 10.30 Uhr, Place Vauban in La Loupe

Ende um 12:40 Uhr

Italiano :

Il 7 settembre, La Loupe cyclotourisme propone 4 itinerari ciclistici:

un percorso molto facile di 35 km, due percorsi facili di 65 e 80 km e un percorso difficile di 105 km.

Accoglienza dalle 7.30 alle 10.30, Place Vauban, La Loupe

Termine alle 12.40

Espanol :

El 7 de septiembre, La Loupe cyclotourisme ofrecerá 4 recorridos en bicicleta:

una ruta muy fácil de 35 km, dos rutas fáciles de 65 y 80 km y una ruta difícil de 105 km.

Acogida de 7.30 a 10.30 h, plaza Vauban, La Loupe

Finaliza a las 12.40 h

