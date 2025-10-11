Randonnée cyclotourisme En attendant Paris-Tours Chartres

Le club associatif C’Team Chartres vous attend pour la 3e édition de la course En attendant Paris-Tours , le samedi 11 octobre dès 12h45 au départ de la place Châtelet.

Histoire de patienter jusqu’au Paris-Tours (qui se déroule le lendemain), le club a prévu trois parcours distincts de 40 km, 85 km et 108 km. Sachez de plus qu’un ravitaillement commun sera proposé pour les deux derniers tracés et qu’un parking voitures sera mis à disposition. .

Place Châtelet Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 10 39 01 00

English :

The C?Team Chartres club is looking forward to welcoming you to the 3rd edition of the En attendant Paris-Tours race, on Saturday October 11, starting at 12.45pm from Place Châtelet.

German :

Der assoziative Club C?Team Chartres erwartet Sie zur dritten Ausgabe des Rennens En attendant Paris-Tours am Samstag, den 11. Oktober ab 12.45 Uhr ab dem Place Châtelet.

Italiano :

Il C?Team Chartres è lieto di darvi il benvenuto alla terza edizione della corsa En attendant Paris-Tours sabato 11 ottobre, con partenza alle 12.45 da Place Châtelet.

Espanol :

El club C?Team Chartres le da la bienvenida a la 3ª edición de la carrera En attendant Paris-Tours el sábado 11 de octubre, con salida a las 12.45 h de la Place Châtelet.

