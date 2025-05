Randonnée cyclotourisme La Pineuilhaise – Place du Général de Gaule Pineuilh, 7 juin 2025 13:00, Pineuilh.

Randonnée cyclotourisme La Pineuilhaise Place du Général de Gaule Place de la Mairie, Salle des fêtes Pineuilh Gironde

Début : 2025-06-07 13:00:00

fin : 2025-06-07 14:00:00

2025-06-07

RANDONNEE CYCLOTOURISME « LA PINEUILHAISE »

DEUX CIRCUITS 75 kms et 90 kms

Ravitaillements sur les circuits et à l’arrivée

Randonnée ouverte à tous licenciés, non licenciés et VAE, mineurs avec certificat médical.

Récompense à tous les participants. .

Place du Général de Gaule Place de la Mairie, Salle des fêtes

Pineuilh 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 46 38 18 martine.jclaude@cegetel.net

