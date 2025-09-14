Randonnée cyclotouriste 50ème circuit des six cantons Gymnase Nelson Mandela Gisors

Gymnase Nelson Mandela 23 rue d’Eragny Gisors Eure

Début : 2025-09-14 07:00:00

fin : 2025-09-14

2025-09-14

3 parcours de 30 km , 60 km et 90 km. Cartes de route fournies et itinéraires balisés. Allure libre. Ravitaillement offert à l’accueil et à mi-parcours pour les circuits de 60 km et 90 km.

Les mineurs doivent être accompagnés de leurs parents et porter un casque.

Inscriptions de 7h à 10h au gymnase Nelson Mandela, 23 rue d’Éragny 27140 GISORS pour la randonnée cyclotouriste.

Une marche de 10 km est également proposée avec un départ groupé et accompagné à 9h.

Départ accompagné à 9h pour la marche au gymnase Nelson Mandela, 23 rue d’Éragny 27140 GISORS. .

Gymnase Nelson Mandela 23 rue d’Eragny Gisors 27140 Eure Normandie +33 6 32 96 56 59

