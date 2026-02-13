Randonnée cyclotouriste : CONCENTRATION PAUSE CAFE au depart casiers ethiques via Alenya ev8, CASIERS LOCAUX ETHIQUES, SAINT-GENIS-DES-FONTAINES

Randonnée cyclotouriste : CONCENTRATION PAUSE CAFE au depart casiers ethiques via Alenya ev8 Dimanche 10 mai, 08h00 CASIERS LOCAUX ETHIQUES Pyrénées-Orientales

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-10T08:00:00+02:00 – 2026-05-10T11:00:00+02:00

Fin : 2026-05-10T08:00:00+02:00 – 2026-05-10T11:00:00+02:00

Retrouvez tous les détails ici : https://veloenfrance.fr/randonnee/127399

CASIERS LOCAUX ETHIQUES AVENUE DE LA TUILERIE SAINT-GENIS-DES-FONTAINES 66740 Pyrénées-Orientales Occitanie

Organisation : VELO CLUB BROUILLA 66 Mai à vélo