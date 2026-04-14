Randonnée cyclotouriste : Convergence Zone à descendre !, BOULODROME, NOTRE-DAME-DES-LANDES
Randonnée cyclotouriste : Convergence Zone à descendre !, BOULODROME, NOTRE-DAME-DES-LANDES samedi 30 mai 2026.
Randonnée cyclotouriste : Convergence Zone à descendre ! Samedi 30 mai, 11h00 BOULODROME Loire-Atlantique
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-30T11:00:00+02:00 – 2026-05-30T18:00:00+02:00
Fin : 2026-05-30T11:00:00+02:00 – 2026-05-30T18:00:00+02:00
Retrouvez tous les détails ici : https://veloenfrance.fr/randonnee/127519
BOULODROME RUE JULES VERNE NOTRE-DAME-DES-LANDES 44130 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « jacqueschailloux@outlook.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.cyclotourisme44-ffvelo.fr/ »}] [{« link »: « https://veloenfrance.fr/randonnee/127519 »}]
Organisation : CODEP LOIRE-ATLANTIQUE Mai à vélo