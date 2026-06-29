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Randonnée cyclotouriste des Pommiers Rue de Meerbusch Fouesnant

Randonnée cyclotouriste des Pommiers Rue de Meerbusch Fouesnant dimanche 19 juillet 2026.

Lieu
Rue de Meerbusch
Adresse
Espace sportif de Bréhoulou
Ville
29170 Fouesnant
Département
Finistère
Début
dimanche 19 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Heure de début
07:30:00
Tarif

Fouesnant

Randonnée cyclotouriste des Pommiers

Rue de Meerbusch Espace sportif de Bréhoulou Fouesnant Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 07:30:00
fin : 2026-07-19 10:00:00

Date(s) :
2026-07-19

Organisées par le vélo Club de Fouesnant dans le cadre de La Fête des Pommiers
Randonnées cyclotouriste ouvertes à tous, licenciés ou non.
3 parcours de 40, 70 et 100 km à FOUESNANT.
Plus un parcours découverte de 20 km encadré par les membres du club.
Ravitaillement sur les parcours.
Pot de l’amitié en fin de parcours.
Départ et inscriptions de 7h30 à 10h00 (départ groupé pour le circuit découverte à 9h30)   .

Rue de Meerbusch Espace sportif de Bréhoulou Fouesnant 29170 Finistère Bretagne  

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English :

L’événement Randonnée cyclotouriste des Pommiers Fouesnant a été mis à jour le 2026-06-26 par OT FOUESNANT LES GLENAN

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