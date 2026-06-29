Randonnée cyclotouriste des Pommiers Rue de Meerbusch Fouesnant

Fouesnant

Randonnée cyclotouriste des Pommiers

Rue de Meerbusch Espace sportif de Bréhoulou Fouesnant Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 07:30:00

fin : 2026-07-19 10:00:00

Date(s) :

2026-07-19

Organisées par le vélo Club de Fouesnant dans le cadre de La Fête des Pommiers

Randonnées cyclotouriste ouvertes à tous, licenciés ou non.

3 parcours de 40, 70 et 100 km à FOUESNANT.

Plus un parcours découverte de 20 km encadré par les membres du club.

Ravitaillement sur les parcours.

Pot de l’amitié en fin de parcours.

Départ et inscriptions de 7h30 à 10h00 (départ groupé pour le circuit découverte à 9h30) .

Rue de Meerbusch Espace sportif de Bréhoulou Fouesnant 29170 Finistère Bretagne

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English :

L’événement Randonnée cyclotouriste des Pommiers Fouesnant a été mis à jour le 2026-06-26 par OT FOUESNANT LES GLENAN