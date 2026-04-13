Randonnée cyclotouriste : Fête du vélo, GARE SNCF, SAINT-POL-SUR-TERNOISE

Randonnée cyclotouriste : Fête du vélo Samedi 2 mai, 09h30 GARE SNCF Pas-de-Calais

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-02T09:30:00+02:00 – 2026-05-02T13:00:00+02:00

Fin : 2026-05-02T09:30:00+02:00 – 2026-05-02T13:00:00+02:00

Retrouvez tous les détails ici : https://veloenfrance.fr/randonnee/127563

GARE SNCF PLACE DE LA GARE SAINT-POL-SUR-TERNOISE 62130 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « dablemjp@hotmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « http://crdt62130.com »}] [{« link »: « https://veloenfrance.fr/randonnee/127563 »}]

Organisation : CYCLO RANDON DU TERNOIS Mai à vélo