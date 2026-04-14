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Randonnée cyclotouriste : mai à vélo, MJC, PLAN-DE-CUQUES

Randonnée cyclotouriste : mai à vélo, MJC, PLAN-DE-CUQUES

Randonnée cyclotouriste : mai à vélo, MJC, PLAN-DE-CUQUES jeudi 14 mai 2026.

Lieu : MJC

Adresse : 7 PLAN-DE-CUQUES

Ville : 13380 PLAN-DE-CUQUES

Département : Bouches-du-Rhône

Début : jeudi 14 mai 2026

Fin : jeudi 14 mai 2026

Tarif : Gratuit

Randonnée cyclotouriste : mai à vélo Jeudi 14 mai, 09h00 MJC Bouches-du-Rhône

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-14T09:00:00+02:00 – 2026-05-14T12:00:00+02:00
Fin : 2026-05-14T09:00:00+02:00 – 2026-05-14T12:00:00+02:00

Retrouvez tous les détails ici : https://veloenfrance.fr/randonnee/126979

MJC 7 PLAN-DE-CUQUES PLAN-DE-CUQUES 13380 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « jepsimon81@gmail.com »}] [{« link »: « https://veloenfrance.fr/randonnee/126979 »}]
Organisation : M.J.C CYCLOTOURISME PLAN DE CUQUES Mai à vélo

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